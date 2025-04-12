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  4. Fatih Tekke'den oyuncularına derbi uyarısı! "Hedefsiz bir takım.."

Fatih Tekke'den oyuncularına derbi uyarısı! "Hedefsiz bir takım.."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 14:16
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Süper Lig'in 31.Haftasında Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Fatih Tekke, maç öncesi taktik idmanda oyuncularıyla konuştu.

Fatih Tekke'den oyuncularına derbi uyarısı! "Hedefsiz bir takım.."

Trendyol Süper Lig'in 31.Haftasında Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi yapılan taktik idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

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Oyuncularına, Fenerbahçe maçını geride bırakmalarını söyleyen Tekke, "İki takım için de oldukça zor bir maç. Rizespor'un da küme düşme potasından kurtulmak gibi bir hedefi var, hedefsiz bir takım değiller. Fenerbahçe maçını farklı kaybettik ama o maçın olumlu taraflarını almaya çalışın. Tamamen yanlış oynamadık, sahada sergilediğimiz iyi şeyler vardı. Rizespor'a karşı da aynı iyi şeyleri devam ettirirsek galip geliriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
spor Trabzonspor
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