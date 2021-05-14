Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son günlerini yaşıyor. Avrupa devleri Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın peşinde olduğu Uğurcan'ın kadroda kalması artık çok zor gözüküyor. Karadeniz ekibine 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. EURO 2020'nin bitimiyle Uğurcan'ın bu devlerden birine gitmesi bekleniyor.

35 GOL YEDİ

Bu sezon Trabzonspor'da 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, kalesinde 35 gol gördü. 3.330 dakika sahada kalan Uğurcan, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 7 kez de Ay-Yıldızlı formayı terleten 1996 doğumlu kaleci, şu an A Milli Takım'ın as kalecisi gözüküyor.

