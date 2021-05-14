SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor

14.05.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın transfer etmek istediği Uğurcan Çakır, Trabzonspor forması altında son maçına Gençlerbirliği karşısında çıkabilir. Bordo-Mavililer'e devlerden 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. Bu sezon kaptanlığa kadar yükselen genç kaleci, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son günlerini yaşıyor. Avrupa devleri Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın peşinde olduğu Uğurcan'ın kadroda kalması artık çok zor gözüküyor. Karadeniz ekibine 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. EURO 2020'nin bitimiyle Uğurcan'ın bu devlerden birine gitmesi bekleniyor.

35 GOL YEDİ

Bu sezon Trabzonspor'da 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, kalesinde 35 gol gördü. 3.330 dakika sahada kalan Uğurcan, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 7 kez de Ay-Yıldızlı formayı terleten 1996 doğumlu kaleci, şu an A Milli Takım'ın as kalecisi gözüküyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Abdülkadir Ömür için CSKA iddiasına cevapAbdülkadir Ömür için CSKA iddiasına cevap
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Şenol Güneş'e olay Milli Takım tepkisi

Şenol Güneş'e olay Milli Takım tepkisi

Edin Visca transferi sonuçlandı! Yeni takımı...

Edin Visca transferi sonuçlandı! Yeni takımı...

Türkiye'ye geri dönüyor!

Türkiye'ye geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.