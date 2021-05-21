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Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e transfer oluyor

21.05.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter, ertelenen Avrupa Şampiyonası oynanmadan önce Uğurcan Çakır için hızlı davrandı. İtalyan devi, 30 milyon euroya yakın bir bedel ve performans bonuslarıyla Trabzonspor'la prensipte el sıkıştı. Fransız ekibi Lille'in de Uğurcan'a bir ilgisi var, Trabzon Inter'e bir söz verdi ama bu resmi olmadı. Yerine ise Başakşehir'den Mert Günok'la ise anlaşma tamam. Uğurcan gider gitmez kaleye Mert geçecek. Bu satış gerçekleşirse Uğurcan, Türkiye Ligi'nden en yüksek bedelle ayrılan futbolcu olacak.

Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e transfer oluyor

Uğurcan Çakır, yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon İtalyan devi Inter'in formasını giyecek. Bu sezon Serie A'yı şampiyon tamamlayan Conte'nin takımı, güçlü takviyelerle Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak istiyor. Kaleye genç ve güvenilir bir isim isteyen Conte'nin listesinin tepesinde Uğurcan var. Inter de Avrupa Şampiyonası oynanmadan harekete geçti ve Trabzon'dan söz aldı.

BONUSLARLA 30 MİLYON AŞILIYOR

Inter'in 30 milyon euroya yakın bir teklifle Trabzonspor'u ikna ettiği, bonus maddeleriyle de bu bedelin aşılabileceği kaydedildi. Ancak Trabzonspor, Avrupa Şampiyonası oynanmadan resmi anlaşmayı yapmak istemiyor. Lille'in de Uğurcan'a bir ilgisi var ve 30 milyon euronun üzerinde net teklif gelebilir.

MERT GÜNOK TAMAM

Trabzonspor, Uğurcan'ın gitme ihtimalini hesaba katarak Mert Günok'un işini bitirdi. Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşmesi alan 32 yaşındaki kaleci için İstanbul ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu geçti. Mert Günok da kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye istekli.


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İstanbul Başakşehir Trabzonspor Uğurcan Çakır
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