Ukrayna futboluna damga vuran adam

Lucescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da teknik direktör olmanın zorluğundan bahsederek, "Ukrayna futbolu, Türk futbolu gibi zor. Dinamo Kiev taraftarının beni sevmemesi normaldi. 12 yıl boyunca Shahktar Donetsk’in başındaydım ve birçok şampiyonluk kazandım. Tabii ki o zamanlar Dinamo Kiev en büyük rakibimizdi. Şimdi ise Dinamo Kiev’i zirveye taşımak için çabalıyorum. Taraftarın tamamı değil, sadece bir kısmı bana tepkili. Taraftar bana alışıyor, onlarla ilişkim iyi" şeklinde konuştu.

Sezon başından bu yana Shakhtar Donetsk'teki geçmişi nedeniyle Dinamo Kiev taraftarları tarafından protesto edilen ve göreve geldikten 4 gün sonra istifa kararı alıp vazgeçen tecrübeli çalıştırıcı, devam eden tepkilere rağmen takımını zirveye taşıdı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile elde ettiği başarılarla kulübün tarihine geçen Lucescu, sezon başında bu kez Dinamo Kiev'in yolunu tuttu.

Dinamo Kiev'i Ukrayna liginde 2015-2016 sezonundan sonra ilk şampiyonluğuna taşımaya çalışan Lucescu, "Dinamo Kiev’i yeniden uluslararası futbol seviyesine çıkarmak için mücadele ediyorum. Şu an lideriz ama şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Öncelikli hedefim takıma Avrupa düzeyinde bir futbol oynatmak. Burada yeni bir ekip oluşturuyorum. Gerçekten heyecan verici" değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona ve Juventus'un ardından grubunda 3. sırayı alan Dinamo Kiev, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Dinamo Kiev, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan 75 yaşındaki Lucescu, Dinamo Kiev'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü unvanının sahibi de oldu.

KADRONUN BÜYÜK KISMI UKRAYNALI FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR

Dinamo Kiev, büyük bölümünü Ukraynalı futbolcuların oluşturduğu kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Sezon başında fazla transfer yapmayan Dinamo Kiev, kadrosunda daha önce Beşiktaş'ta oynayan Denys Boyko, Fenerbahçe'de forma giyen Oleksandr Karavaev ve MKE Ankaragücü'nde görev yapan Gerson Rodrigues gibi isimleri de bulunduruyor.