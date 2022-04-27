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Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı

27.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı

Ukrayna Premier Ligi'nde Rusya'nın işgali sonrası tüm müsabakalara ara verilmişti. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezonun, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildiği belirtildi.

Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.

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Ukrayna
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