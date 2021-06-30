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Ukrayna son saniyede çeyrek finalde

30.06.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 son 16 turunda İsveç'i 120+1. dakikada bulduğu golle 2-1 yenen Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna tarihinde ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.

Ukrayna son saniyede çeyrek finalde

EURO 2020 son 16 turunun son maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken uzatmaların son saniyesinde golü bulan Ukrayna 2-1'lik skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Dengeli başlayan oyun, neredeyse maç sonuna kadar bu şekilde devam ederken eşitliği bozan gol 27. dakikada Zinchenko'dan geldi. 43. dakikaya gelindiğinde İsveç'in turnuva boyunca gol yükünü çeken isim olan Emil Forsberg'in golüyle skor eşitlendi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

DİREKLER MAÇA DAMGA VURDU

Maçın ikinci yarısında iki takım da gol bulmaya çalışırken direkler 3 kez gole izin vermedi. 54. dakikada Ukrayna'dan Sydorchuk'un, 55 ve 69. dakikalarda ise Emil Forsberg'in vuruşları direği geçemedi.

Normal sürenin son 10 dakikasında tempo iyice düştü ve 1-1'lik skorun ardından uzatmalara geçildi.

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KIRMIZI KART

Uzatma dakikalarında yorgunluk belirtileri gözle görülür şekilde etkili olurken 98. dakikada İsveç'ten Danielson'un Besedin'e yaptığı talihsiz hareket kırmızı kartla cezalandırıldı. Besedin bir süre sahada tedavi olduktan sonra oyuna devam edemedi ve sağlık görevlilerinin refakatinde oyun dışına alındı.

SON SANİYE GOLÜ UKRAYNA'DAN

Uzatma dakikaları pozisyon zenginliği anlamında kısır geçerken son dakikalarda sahneye Dovbyk çıktı. Ukrayna 120+1'deki golüyle skoru 2-1'e getirdi ve maçı kazanmayı başardı.

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ÇEYREK FİNAL: UKRAYNA - İNGİLTERE

Maçın son saniye golüyle öne geçen Ukrayna, bu skorla çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukrayna, İngiltere ile eşleşti.

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