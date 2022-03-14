Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda gelişleri sürüyor

EDİRNE (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla tahliye edilen Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden çıkarılan Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan Hasan Karyağdı, AA muhabirine, Ukrayna'da zor günler geçirdiklerini, saldırılar nedeniyle bir süre sığınakta kaldıklarını söyledi.

Ukraynalı eşinin ailesinin evrak işleri için bir süre önce Ukrayna'ya gittiklerini anlatan Karyağdı, "25 Şubat için uçak bileti almıştık. 24'ünde saldırılar başlayınca dönemedik. Tankların şehre girişini ve yerel kuvvetlerle çatışmalarına şahit olduk. Sıkıntılı dönemler geçirdik ama sağ salim Türkiye'ye gelebildik." dedi.

Karyağdı, Türkiye'nin Ukrayna'da zor durumda kalan herkese yardım etmeye çalıştığını vurguladı.

Yurda gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karyağdı, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, Türkiye gerekeni yaptı ve bizleri kurtardı. Allah razı olsun, eksik olmasınlar. Devletimizin tahliye operasyonuyla geldik. İlk önce Kiev'e geldik, büyükelçiliğimizde bir gece konakladık. Oradan otobüslerle sınır bölgesine yollandık. Nihayetinde eşimle birlikte Türkiye'ye gelebildik."

Azerbaycanlı Cemal Abbasov ise Kiev'de yaşadığı bölgenin bombalandığını belirtti.

Zor zamanlar yaşadıklarını aktaran Abbasov, "Kiev'den kaçarak Lviv'deki tanıdıklarımın yanına gittim. Orada bir süre kaldıktan sonra Türkiye bizi otobüslerle getirdi. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

