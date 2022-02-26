Ukrayna'dan dönen taşıtlarda Romanya'ya girişte "transit geçiş belgesi" aranmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, saat 19.00 itibarıyla Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda "transit geçiş belgesi" aranmayacağını duyurdu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki kriz durumu nedeniyle Türkiye'ye dönen taşıtlara sağlanacak kolaylıklara yönelik gelişmelere yer verildi.

Paylaşımda, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz