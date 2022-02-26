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Ukrayna'dan dönen taşıtlarda Romanya'ya girişte "transit geçiş belgesi" aranmayacak

26.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan dönen taşıtlarda Romanya'ya girişte "transit geçiş belgesi" aranmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, saat 19.00 itibarıyla Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda "transit geçiş belgesi" aranmayacağını duyurdu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki kriz durumu nedeniyle Türkiye'ye dönen taşıtlara sağlanacak kolaylıklara yönelik gelişmelere yer verildi.

Paylaşımda, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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