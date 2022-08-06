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Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi

06.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi

İSTANBUL (AA) - Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere dün hareket eden "Polarnet" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim yapılacak.

Denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam ederek, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.

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