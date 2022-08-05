Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan tahıl alacak gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerini tamamlamalarının ardından, demirlediği Kilyos açıklarından bu ülkeye gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Gemi, yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

