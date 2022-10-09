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Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

09.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna gemi

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