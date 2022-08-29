Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesine yer verildi.
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