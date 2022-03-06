Ukrayna'dan tahliye edilen Türk iş adamlarının aklı savaş bölgesindeki insanlarda

SİNAN BALCIKOCA - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Kiev'den tahliye edilen Bursalı iş insanları, savaş bölgesinde kalanları düşündükçe yurda dönmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen iş insanlarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine 22 Şubat'ta Kiev'e iş gezisine gittiklerini söyledi.

İş görüşmelerinin ardından dönüşe geçecekleri 24 Şubat Perşembe günü saldırıların başladığını hatırlatan Kuş, hava sahasının kapatılmasıyla Kiev'de mahsur kaldıklarını anlattı.

Kuş, savaş nedeniyle kaldıkları otelden de tahliye edildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ondan sonraki süreçte daha önceden tanıdığımız, Kiev'de yaşayan iş insanı bize ev ayarladı ve orada kaldık. 2 günlük süreçten sonra büyükelçilik organizasyonuyla Türkiye'ye geldik. Yollarda insanların sınırlara akın etmesiyle ciddi yoğunluk vardı. Sınırda çok bekledik. Büyükelçiliğimizin büyük gayretini gördüm. Özellikle bize tahsis ettikleri otobüslerle ve organizasyonla belki insanların 3-4 günde geçeceği yeri biz daha erken geçme şansını elde ettik ve sağ salim ülkemize geldik."

- "Oradaki insanların huzura kavuşması bizim için ticaretten önde geliyor"

Kuş, Türkiye'ye döndüğünü ancak aklının oradaki insanlarda kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Açıkçası Türkiye'ye geldik, kendi açımızdan sevindirici oldu ama orada kalan insanları düşündükçe içimizde buruk acı oluşuyor. Gerçekten insanlar çok zor durumdalar. Özellikle sınır bölgesinde çocukların, kadınların soğuk havada beklemeleri bizim yüreğimizi burktu. Buraya geldikten sonra hep onları düşündüm. Biz bir şekilde geldik. Devletimizin büyüklüğünü, gücünü gördük. Devletimizin katkısıyla Türkiye'ye geldik. Geleceğimize de inanıyordum, hiçbir tereddüt etmedim. Sürekli Büyükelçilikle irtibat halinde olduk."

Dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Kuş, "Oradaki insanlara yardım etsinler. Gerçekten insanlar çok zor durumda. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar çok zor şartlarda yolculuk yapıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Bizim de elimizden gelen bir şey varsa yardım etmek, insanların bu konuda biraz daha duyarlı olmasının iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu

Kuş, Ukrayna ile Türkiye'nin ticaretine de değinerek, "İki ülke arasında 6 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Kısa dönemde bunun ciddi anlamda zarar göreceği anlaşılıyor. Sadece Ukrayna ile ilgili değil, o coğrafya ile kısa vadede bir sıkıntı olacak gibi. Belki uzun vadede bunu bir şekilde aşacağız ama kısa dönemde ticaretimiz ciddi anlamda sekteye uğrayabilir. En büyük temennimiz savaşın bitmesi. Savaşın bitmesi ve oradaki insanların huzura kavuşması bizim için ticaretten önde geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna halkı vatanını savunuyor"

Bebek ve çocuk tekstili üzerine iş yapan ve 10 yıldır Kiev'de yaşayan Mehmet Kaya da son 3-4 güne kadar orada bulunduğunu ve bölgede yatırımlarının olduğunu dile getirdi.

Kaya, savaş başladıktan sonra bir süre beklediğini ancak olayların yatışmadığını belirterek, "Savaş başlamadan önce herkes çok rahattı, kimse işin bu noktaya geleceğine ihtimal vermiyordu. Her şey kimsenin beklemediği bir anda oldu. Ben kendi aracımla Türkiye'ye döndüm. 2-3 gün benzin bulamadım. 3. günün akşamı bir yerden 40 litre benzin bularak sınıra ulaştım. Bulgaristan'a ulaşmam 2 gün sürdü." dedi.

Türkiye'ye döndükten sonra Ukrayna'daki tanıdıklarıyla iletişim kurmaya çalıştığını anlatan Kaya, "Çalışanlarımız evlerinde bekliyor. Ülkede sirenler çalıyormuş, zor bir durum. Savaş başlayınca çocuklu aileler yollara akın etti. Kiev'den Polonya sınırına kadar konvoy vardı. Akaryakıt sıkıntısı çekiliyordu." diye konuştu.

Kaya, savaş başladıktan sonraki süreçte askeri eğitimi olanların molotofkokteyli yapımı ve silah kullanımı konusunda sivillere eğitim verdiğini gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna halkı vatanını savunuyor. Bundan sonra olayların sakinleşmesini bekliyoruz. Benim tüm yatırımım orada. Orada bir görevimiz var. Umarım bu işler bir an önce biter de biz de işlerimizin başına geri döneriz. Savaş başlayalı 10 günü geçti ama bu yaraların kolay sarılmayacağını düşünüyorum. Oradaki çöp olmuş tankları, yanan arabaları bile temizlemek belki yıllar alır."

