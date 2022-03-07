Ukrayna'dan tahliye edilen üniversite öğrencisi savaş psikolojisini atlatamıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bombalardan kaçarak zorlu yolculuk sonunda Antalya'daki ailesine kavuşan üniversite öğrenicisi Buse Develi, "Hala rüyamda saldırı korkusu yaşıyorum, geceleri kalkıp 'tamam evimdeyim' deyip sonra yatıyorum." dedi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla savaş bölgesinden kurtarılan Türk öğrencilerden Develi, saatler süren zorlu yolculuk sonunda ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Develi, AA muhabirine, Ukrayna'ya psikoloji eğitimi almak için gittiğini ve 2. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

İlk başlarda kendilerine bir şey olmayacağı düşüncesinde olduklarını belirten Develi, savaşın ikinci gününde gece yarısı bomba sesleriyle uyandıklarını anlattı.

Yaşadığı şehir Harkiv'in bombalandığını aktaran Develi, "Sokağa çıktığımızda savaşın gerçek yüzüyle karşılaştık. Herkes kaçmaya çalışıyordu, her yerden silah sesleri geliyordu." diye konuştu.

Develi, yurttan tahliye edilip Dombas'a gittiklerini, buranın da askeri üs olması nedeniyle bombalı saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

Kaldıkları yerde erzak sıkıntısı yaşamaya başladıklarını dile getiren Develi, şunları söyledi:

"Marketler nakit para kabul ediyordu, bizim de paramız yoktu. Hocalarımız bize yardımcı oldu. Bulunduğumuz yer de bombalanmaya başladı, oradan da çıkmaya karar verdik. Bir video çektim ve ailemi aradım. Aileme 'artık görüşemeyebiliriz, hakkınızı helal edin' dedim. Bu konuşmayı yaptığımız gece kaldığımız evin yakınına bombalı saldırı oldu."

- "Aç ve susuz soğukta 27 saatlik bir yolculuk geçirdik"

Buse Develi, otostopla tren garına ulaştıklarını ve kalabalığın içinde trene bindiklerini söyledi.

Trenin Rus askerlerince üç kez durdurulduğunu, taciz ateşi açıldığını kaydeden Develi, bu nedenle karanlıkta yol almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Romanya'ya ulaştıklarında biraz rahatladıklarını vurgulayan Develi, şöyle devam etti:

"Aç ve susuz soğukta 27 saatlik bir yolculuk geçirdik. Romanya'da otobüsle İstanbul'a geldik. Şimdi evimdeyim ama bir ses geldiğinde 'eyvah bir şey mi oluyor' diyorum, hemen annem sakinleştiriyor. Psikolojik olarak yıprandım. Orada kalan insanlar çok kötü durumda, küçücük çocuklar 'Ölmek istemiyorum.' diye ağlıyor. Hala rüyamda saldırı korkusu yaşıyorum, geceleri kalkıp 'tamam evimdeyim' deyip sonra yatıyorum."

-"Ukraynalılar yemek, ekmek istiyor"

Develi, Kızılay ile AFAD'ın bölgede bulunduğunu, insanlara yardım ettiğini anlattı.

Üniversite hocasının 2 çocuğu olduğu için Harkiv'den çıkamadığını ve tahliye olurken kendilerinden yardım istediğini belirten Develi, onlara battaniye ve kışlık kıyafetler bıraktıklarını, yollar kapandığı için yardım gönderemedikleri için üzüldüklerini dile getirdi.

Ukrayna'da kalanların insani yardım beklediğini ifade eden Develi, "Ukraynalılar yemek, ekmek istiyor. Şu an Ukrayna'da hiçbir şekilde gıda kalmadı. Bu yüzden insanlar artık açlıkla mücadele ediyor, yağma başladı." dedi.

Develi, savaştan kaçan Ukraynalılara evlerinin kapısının açık olduğunu sözlerin ekledi.

