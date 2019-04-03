Mynet Trend

Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.04.2019 08:37 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan 5 ay önce dünya turu kapsamında geldikleri Fethiye'de ikinci çocukları dünyaya gelen Vadym-Anna Grynenko çifti, Antalya'ya ulaştı.

Ukraynalı Vadym-Anna Grynenko çifti, oğulları Liubomyr (4) ile birlikte yaklaşık 5 ay önce Kiev'den dünya turu için otomobille yola çıktı. 3 kişilik aile; Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi.

Ukraynalı gezgin çiftin çocukları Fethiye'de dünyaya geldi

Marmara ve Ege sahillerini takip eden çift ve çocukları, yaklaşık 15 gün önce Fethiye'ye ulaştı. Hamile olan Anna Grynenko, Fethiye'de doğum yaptı. Dünya turu yolculuğuna 3 kişi çıkan ve yolda 4 bireye ulaşan Ukraynalı aile, önceki gün Antalya'ya geldi.
2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u ziyaret eden çift ve çocukları, 'Tropikal Ev' ve 'Kar Dünyası' gibi bölümleri gezdi.

AİLEYE MİNİK LİUBAVA KATILDI

AİLEYE MİNİK LİUBAVA KATILDI
1970 model otomobillerinin birkaç parçasını yenileyip, mavi- beyaza boyadıktan sonra dünya turu yapmaya karar verdiklerini belirten Vadym- Anna Grynenko çifti, gezgin bir aile olduklarını söyledi. Vadym Grynenko, "Kendi arabamızın penceresinden dünyayı geze geze dünyayı görmek için yola çıktık. Türkiye'yi çok beğendik, çok sevdik. Aracımızın markası Volga, 1970 model ve sadece birkaç parçasını yeniledik. Her şeyi orijinal, eski Sovyet dönemine ait bir otomobil.
Kiev'den yola çıktıktan sonra Moldova, Romanya, Bulgaristan'da birçok şehri gezerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de İstanbul'dan Marmara ve Ege kıyılarını sahilden dolaşarak Fethiye'ye ulaştık. Yolculuğumuz planladığımızdan biraz daha yavaş sürdü. Eşim hamileydi ve Fethiye'de doğum yaptı. Fethiye'de bir hastanede 8 gün önce kızımız dünyaya geldi. Adını da Liubava koyduk" diye konuştu.
Bebekleri dünyaya geldikten sonra Fethiye'de kalmaya devam ettiklerini belirten Anna Grynenko ise "Antalya'daki gezimizin ardından yeniden Ukrayna'ya döneceğiz. Ukrayna'da nostaljik arabamızın yerine bebeğin de daha rahat edebileceği karavan araçla dünya turumuzu sürdüreceğiz. Gezimizi Antalya sahilleriyle devam ettireceğiz. Türkiye'den İran, Pakistan, Hindistan, Malezya'ya kadar gitmeyi planlıyoruz" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gezgin çift Ukrayna Fethiye

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyor

Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...

Yeni rekor mu geliyor? Antalya'ya turist yağıyor

Antalya'ya turist yağıyor

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Muğla’nın cennet köşelerinden Dalyan’ı etrafındaki güzelliklerle birlikte keşfedin!

Dalyan’ı bütün güzelliklerle birlikte keşfedin!

Bisikletle 124 günde 9 il gezip 4 bin 600 kilometre yol yaptı

Türkiye'de bir ilk olacak! Bisikletle yapacak

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.