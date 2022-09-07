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Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor

07.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı çocuk sporcular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mart ayında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk ettiğimiz Ukrayna kafilesini, Trabzonspor'a yakışan şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Tesislerimizin tüm imkanlarından faydalanan genç sporcular, çalışmalarını teknik ekibimizle birlikte sürdürüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ukrayna futbol takımları

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