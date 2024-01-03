Ukraynalı model Louisa Khovanski göğüslerinden yakınmıştı... Son paylaşımı gündem oldu

29 yaşındaki Ukraynalı model Louisa Khovanski sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü model daha öncede yaptığı göğüs estetiği açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Model, "Sadece dokuz yaşındayken göğüslerinin büyümeye başladığını ve her zaman yaşıtlarından daha büyük göğüs ölçülerine sahip olduğunu belirtmişti. Okul döneminde göğüs ölçülerinin büyük olması nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını ifade eden Khovanski, kıyafetlerini de toplumsal standartlara uygun olarak seçmek zorunda kaldığını söylemişti.

Ayrıca Khovanski, toplumda kabul görmek ve sağlık sorunları yaşamak istemediği için göğüs küçültme ameliyatı olmayı planladığını söylemişti.

Tüm bu açıklamalardan sonra şimdi de 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler kıvrımlarını sergilediği bir poz paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.









