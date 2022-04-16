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Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi

16.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde faaliyet gösteren Dinopark, ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı ailelerin çocukları ile Ukraynalı yetimleri ağırladı

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı aileler ve yetimler, Antalya'daki Dinopark'ta gönüllerince eğlendi.

Kemer ilçesinin Göynük Mahallesi'nde yer alan ve içerisinde dinozor maketleri, çocuk eğlence ile aktivite alanlarının yer aldığı Dinopark'a savaş mağduru ailelerin çocukları ebeveynleri, yetim çocuklar ise refakatçileriyle geldi.

Çocuklara aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek hizmet grubu personeli de eşlik etti.

Parktaki dinozor maketlerini ilgiyle izleyen ve gün boyunca alandaki aktivite ve oyun gruplarında eğlenen miniklere işletmeci tarafından ikramlarda da bulunuldu.

Dinopark işletmecisi Mustafa Erkan, AA muhabirine Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın herkes gibi kendilerini de üzdüğünü söyledi.

Savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini kaydeden Erkan, Antalya'da da Ukraynalı çocukların misafir edildiği haberini alır almaz ilgili mercilerle iletişime geçerek çocukları parklarında da ağırlama isteklerini ilettiklerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğünden sosyal çalışmacı Bilal Çelik ise savaş ortamından Türkiye'ye getirilen çocuklara başta psikolojik destek olmak üzere ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını bu kapsamda bugün de çocuklara eşlik ettiklerini belirtti.

Parka gelen çocuklardan Alina ise Türkiye ve Antalya'yı çok beğendiğini belirterek, en çok denizi ve sahilleri sevdiğini, parkta da çok eğlendiklerini söyledi.

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