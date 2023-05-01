Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile Rus sporcu Daria Kasatkina karşı karşıya geldi! O isim maç sonu kortu terk etti

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaşın etkileri her alanda kendini hissettirmeye devam ediyor. İki ülkenin sporcuları da zaman zaman bazı organizasyonlarda karşı karşıya gelirken bunun son örneği Madrid Açık'taki Arantxa Sanchez kortunda yaşandı.
Ukraynalı Lesia Tsurenko, dünya 8 numarası ve Rusya'nın bir numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı. Mücadeleyi Rus raket 6-4 6-2 kazandı.
Kasatkina, maç sonunda rakibiyle el sıkışmak üzere fileye doğru ilerledi. Fakat Tsurenko rakibinin yüzüne dahi bakmadan hakemle sıkışarak kortu terk etti.
Tsurenko'nun tavrına rağmen Kasatkina bugüne kadar ülkesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline 'Savaşı bitirin' açıklamalarıyla sürekli tepki göstermişti.