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Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile Rus sporcu Daria Kasatkina karşı karşıya geldi! O isim maç sonu kortu terk etti

01.05.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madrid Açık'taki Arantxa Sanchez kortunda Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile Rus sporcu Daria Kasatkina karşı karşıya geldi. Maç sonunda, iki ülke arasında süren savaş nedeniyle gerginlik yaşandı. Tsurenko rakibinin yüzüne dahi bakmadan hakemle sıkışarak kortu terk etti.

Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko ile Rus sporcu Daria Kasatkina karşı karşıya geldi! O isim maç sonu kortu terk etti

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaşın etkileri her alanda kendini hissettirmeye devam ediyor. İki ülkenin sporcuları da zaman zaman bazı organizasyonlarda karşı karşıya gelirken bunun son örneği Madrid Açık'taki Arantxa Sanchez kortunda yaşandı.

UKRAYNALI - RUS RAKETLER KARŞI KARŞI KARŞIYA GELDİ...

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Ukraynalı Lesia Tsurenko, dünya 8 numarası ve Rusya'nın bir numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı. Mücadeleyi Rus raket 6-4 6-2 kazandı.

RAKİBİNİN ELİNİ SIKMADI

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Kasatkina, maç sonunda rakibiyle el sıkışmak üzere fileye doğru ilerledi. Fakat Tsurenko rakibinin yüzüne dahi bakmadan hakemle sıkışarak kortu terk etti.

UKRAYNA'YA DESTEK VERMİŞTİ

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Tsurenko'nun tavrına rağmen Kasatkina bugüne kadar ülkesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline 'Savaşı bitirin' açıklamalarıyla sürekli tepki göstermişti.

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Rusya Ukrayna Tenis Madrid 10 da,

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