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Ukraynalı TikToker, Rus işgalini sosyal medyadan gösterdi! “Hayat böyle mi görünüyor?"

04.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta Rusya'nın ülkesine saldırmasıyla Ukraynalı TikToker yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada viral oldu. Ukrayna’nın savunmasına destek olmak için ülkesinde kalmaya karar verdiğini dile getiren Dzvinka Hlibovytska hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Savaş sırasındaki hayatına dair paylaşımları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ukraynalı sosyal medya fenomeni, savaş zamanındaki yaşamını TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla tüm dünyaya göstermeye karar verdi. Rusya’nın ülkeyi işgal etmesinden bu yana günlük yaşamındaki değişiklikleri Hlibovytska sosyal medya hesabından gösterdi. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Dzvinka Hlibovytska , şehirlerin ağır bombardımana maruz kaldığında savaşın etkisini belgeledi.

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Ukrayna’nın batısındaki Lyviv kentinde savaş sırasında güvenlik önlemlerine dikkat etmesinin yanında günlük hayatına dair detayları paylaşan Hlibovytska, “Saat 8’den 10’a kadar uyuyorum. Yemek yeyip hemen giyinerek evden çıkıyorum. Gönüllü olarak bir yere gitmek için her gün acil durum çantamı hazırlıyorum. O andan itibaren geceye kadar gönüllü olarak insanlara yardım ediyorum. Tüm bunlar yaparken bombalardan saklanmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

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Hlibovytska’nın paylaşımından sonra dünyanın pek çok yerinde bulunan sosyal medya kullanıcıları TikToker’a destek mesajları gönderdi. Ukrayna halkı için dua ettiklerini ifade eden sosyal medya kullanıcıları Hlibovytska’nın her gün iyi olduğunu göstermesi için paylaşım yapmasını istedi. Hlibovytska, izleyicilerin desteği için teşekkür ederken ülkesine yardım için geriden kalacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Rusya Ukrayna
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