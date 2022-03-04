Brezilyalı model Suzy Cortez, Putin ile tanışmasını anlattı! “Bu beni korkuttu”

2018 Dünya Kupası programı kapsamında Rusya’ya gittiğini dile getiren Suzy Cortez, Rusya devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiğini anlattı. 31 yaşındaki BumBum yıldızı, CBF'nin (Brezilya Futbol Konfederasyonu) kapsamında düzenlenen etkinlikte Putin ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. Jam Press’e konuşan Cortez, “Putin elimi sıktı ve birkaç dakika doğrudan gözlerimin içine baktı. Bu beni biraz korkuttu” dedi.

“SEKRETERİYLE KONUŞMALARINI İLETTİ”

Putin’in etkinlik boyunca tahta benzeyen bir sandalyede oturduğunu dile getiren Cortez, “Bana bir şey söylemek istediğinde sekreterle konuluyordu ve sekreter gelip bana söylemek istediklerini iletiyordu. Beni çok övdü ve bir hükümet arabasıyla beni istediğim yere gönderdi. Çok garip buldum. Koruma için mi yoksa takip için mi bu yöntemi seçtiğini anlayamadım” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BİR PİSKOPAT OLDUĞUNU KANITLADI”

Putin ile tanışma deneyiminin bir hayli garip geçtiğinden söz eden model sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, “Kupa için Rusya'ya gittim. Putin ile şahsen tanıştım. O döneme dair ne varsa hepsini çöpe attım. Gerçek bir piskopat olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.



