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Ukrayna’daki direniş sürüyor! Kocası cephede savaşıyor, büyükannesiyle evinin bodrumunda molotof kokteyli yapıyor

04.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine pek çok sivil sınırlardan ülkeyi terk ederken bölgeden direniş görüntüleri gelmeye devam eidyor. Birçok gönüllü ülkelerine doğru yola çıkarak Ukrayna ordusuna destek vermek istedi. İşgale karşı koymak isteyen halk orduyla birlikte omuz omuza savaşıyor. Ülkesine geri dönerek savaşa katılan isimlerden biri ise Sabina Jenkins ve İngiliz kocası Michael oldu. İngiliz eş cephede savaşırken Sabina ise büyükannesiyle beraber evlerinin bodrumunda molotof kokteyli hazır

Ukrayna’daki direniş sürüyor! Kocası cephede savaşıyor, büyükannesiyle evinin bodrumunda molotof kokteyli yapıyor

Sabina Jenkins ve kocası Michael, Amerika. Birleşik Devletleri’ne taşınmadan önce evrak işlerini halletmek için Sabina’nın memleketi olan Ukrayna’ya döndü. Aslen Ringlandlı bir asker ve mühendis olan Michael ve eşi Sabina, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine orduya destek olmak için Ukrayna’da kalmaya karar verdi. İşgalin ilk gününde Michael Sabina’yı, Sabina’nın annesi Oksana’yı ve büyükannesi Larysa’yı Kiev’in birkaç kilometre güneyindeki evlerine götürmeyi başardı. Güvenlik için evlerinin bodrum katında yaşayan çift, Ukrayna’da Michael’in keskin nişancı olarak görev yaptığı sırada tanıştı.

“MOLOTOF KOKTEYLİ YAPMAM GEREKECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

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Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yaklaşan Rus tanklarına karşı evde molotof kokteyli yapımı ve fırlatılmasına yönelik olarak açıklama yapan görsellerin üzerine Ukrayna’da sivil halk bu tür bombalar üretmeye başladı. Büyükannesinin evinin altındaki bodrumu sığınağa çevirdiklerini dile getiren Sabina, “Hayatımda molotof kokteyli yapmam gerektiğini hiç düşünmemiştim.Bize hazır olmamız gerektiği söylendi, her şeye hazır olmamız gerekiyor. En kötü senaryoya bile hazır olmalıyız" dedi.

Kendisinin ve ailesinin ülkeyi terk etme şansı bulunmasına rağmen büyükannesinin kalmasını istemesi üzerine doğduğu kenti bırakmadığını belirten Sabina, hazırladıkları molotof kokteylerini kullanmak zorunda kalmaktan endişe ettiklerini dile getirdi.

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“UKRAYNA SONUNA KADAR SAVAŞACAK”

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Güvende hissetmediklerini dile getiren Sabina, “Elbette kendimi güvende hissetmiyorum. Savaşta kim kendini güvende hisseder ki? Ama biz burada kalıp topraklarımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Sabina’nın İngiliz eşi Michael ise, Vladimir Putin’in işgalci askeri birliklerini püskürtmek için eski savaş deneyimlerini kullandığını ifade ederek, “Bu büyük bir savaş olabilir. Şimdiye kadar yaşayacağımı düşündüğüm en kötü şey. Rusya açıkça niyetini açıkça ortaya koydu ve Ukrayna sonuna kadar savaşacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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