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Ukraynalılar Romanya maçı öncesi seremoniye böyle çıktı! Tribünleri dakikalarca alkışladılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.06.2024 17:26
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EURO 2024'te heyecan hız kesmeden devam ederken, Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Ukraynalı futbolcular seremoniye Ukrayna bayrağı ile çıktı. İşte detaylar...

Ukraynalılar Romanya maçı öncesi seremoniye böyle çıktı! Tribünleri dakikalarca alkışladılar

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan E Grubu mücadeleleri ile sürüyor.

SAHAYA BAYRAKLARLA ÇIKTILAR

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E Grubu'nun ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşı Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi. Ukraynalı futbolcular, seremoniye sırtlarına ülkelerinin bayraklarını bağlayarak çıkarken, daha sonrasında taraftarları alkışladı.

O İSİM DE SAHADAYDI

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Karşılaşmada Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde ağlamasıyla gündem olan, Ukrayna'nın en popüler futbolcusu Arsenallı Oleksandr Zinchenko da forma giydi.

Zinchenko, geçtiğimiz aylarda İsrail'e desteğini açıklamış, tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı kaldırmasıyla gündem olmuştu.

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