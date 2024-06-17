Ukraynalılar Romanya maçı öncesi seremoniye böyle çıktı! Tribünleri dakikalarca alkışladılar

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan E Grubu mücadeleleri ile sürüyor.

SAHAYA BAYRAKLARLA ÇIKTILAR

E Grubu'nun ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşı Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi. Ukraynalı futbolcular, seremoniye sırtlarına ülkelerinin bayraklarını bağlayarak çıkarken, daha sonrasında taraftarları alkışladı.

O İSİM DE SAHADAYDI

Karşılaşmada Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde ağlamasıyla gündem olan, Ukrayna'nın en popüler futbolcusu Arsenallı Oleksandr Zinchenko da forma giydi.

Zinchenko, geçtiğimiz aylarda İsrail'e desteğini açıklamış, tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı kaldırmasıyla gündem olmuştu.





