Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını değerlendirdi:

AYŞE YILDIZ - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelere verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bodnar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini istediklerini, insanların canını kurtarmak için ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ukrayna'ya destek için dünyaya çağrıda bulunduklarına işaret eden Bodnar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın, ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın öldürülmeleri durdurulsun. Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür ederiz. Türkiye, Rusya ile de müzakereleri sürdürüyor. Bizim için önemli olan savaşı ve ölümleri durdurmak. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne müteşekkiriz, Türkiye müzakerede yardımcı oluyor. Rusya'yı durdurmak için tüm dünyadan yaptırımlar ve güç gerekiyor."

Ukrayna'da savaşın halen sürdüğünü dile getiren Bodnar, "Kendimizi korumaya çalışıyoruz, hatta bazı yerlerde atak bile yapabiliyoruz. Ruslar saldırmaya devam ediyor. İnsanlarımızı bombalıyorlar. Önceki gün birkaç yakıt deposunu bombaladılar. Aynı şekilde saldırılarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

- "Umudumuz barışa ulaşmak"

Bodnar, Rusya'nın ataklarına karşı vatanlarını korumak için savaşmaya devam edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dediği gibi Ukrayna'nın bütünlüğünün korunması önemli ve topraklarının bütünlüğü tartışılmaz. Devlet olarak güvenliğimiz önemli. Güvenlik garantileri elde etmek istiyoruz. Türkiye güvencemizi garanti eden güçlü ülkelerden biri. Türkiye ile aynı taraftayız, barışın tarafındayız. Biz barış istiyoruz. Türkiye de savaşın bitmesini, barışı istiyor. Umudumuz bu amaca ulaşmak."

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan kadınların ve çocukların farklı ülkelere sığındığına dikkati çeken Bodnar, Türkiye'ye de yetim çocukların gelmeye başladığını anlattı.

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna-Polonya sınırı çok dolu. Türkiye desteğini sürdürüyor. Yetimhanelerde kalan çocuklar, Antalya'ya gelmeye devam edecek. Temennimiz çocuklarımızın savaştan sonra tekrar eğitim kamplarına, yetimhanelerine dönmesi." ifadelerini kullandı.

