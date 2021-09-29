YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı

29.09.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı

ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Bakan Yardımcısı Sayan, yerleşkede gerçekleştirilen törende diğer mezunlarla kep attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayan, herkesin hafızasında unutulmayan özel anların bulunduğunu, mezuniyetin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır çalışma hayatının içinde olmasına rağmen Türkiye'nin seçkin ve yenilikçi üniversitelerinden AÜ'nün ikinci üniversite uygulamasından yeni mezun olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Sayan, "Sevgili genç arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz her zaman kıymetinizi bilen, samimi ve dürüst insanlarla kesişsin, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!
Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de adını taşıyan akademinin açılışına katıldı:Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de adını taşıyan akademinin açılışına katıldı:
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim Anadolu Üniversitesi Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Aslı Eczanesi
Odunpazari
29.09.2021 18:30 / 30.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
290920211830300920210830nobetci
Aslı Eczanesi
Odunpazari
29.09.2021 18:30 / 30.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
290920211830300920210830nobetci
Aslı Eczanesi
Odunpazari
29.09.2021 18:30 / 30.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
290920211830300920210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.