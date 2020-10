Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'de konuştu:

HAKKARİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , "Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik. Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük." dedi.

"İnsanımızın refaha, işe, aşa, yola, köprüye, suya, elektriğe, eğitim imkanlarına kavuşması için el ele verdik. Hep birlikte çalışıp, başaracağız. Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri, halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Ayağı toprağa basan, millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp, millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği, istediği oluyor. Başımızda her daim haktan yana olan, vicdanın sesi olan, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkenin bileğini kimse bükemez. İnşa edilen her yol, okul, hastane, köprü ya da açılan her fabrika bu zalimlere indirilen tokattır."

- "Hizmetlerimizi, hayallerimizi anlatacağız"

"Hakkari'nin aşılmaz denen dağlarını aşıyorsak, yıllarca yol yapılmayan köylerine yol götürüyorsak, içme suyu olmayan köylerini içme suyuna kavuşturuyorsak, okullarını yapıyorsak halkımızın gönlünü abat etmek içindir." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız, ne eksiğiniz varsa onu da gidereceğiz. 18 yıl boyunca bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bu noktada iş size düşüyor. Halkımıza anlatacağız. Projelerimizi, onlar için kurduğumuz büyük hayalleri, çocuklarımız, gençlerimiz için hazırladığımız imkanları hiç durmadan anlatacağız. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ekonomik açıdan kalkınmanın kıvılcımı olduğunu anlatacağız. Her bir metre yolun, inen her bir uçağın, her bir köprünün zaman içinde nasıl işe, üretime, fabrikaya, üniversiteye dönüşeceğini anlatacağız.

Çünkü, sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. Bir partinin genel merkezinin başarısı il ve ilçelerdeki teşkilatların başarısına bağlıdır. İl ve ilçelerdeki parti teşkilatları, vücudumuzun her milimetrekaresine ulaşan, hayatiyet taşıyan damarları gibidir. Genel merkezde üretilen fikirler toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşınıyor. Burada yaptığınız her bir çalışma, vatanımızın bekası, insanımızın refahı yolunda kutsal birer vazifedir. Biliyorum, sizler her türlü iklim şartlarında, olumlu, olumsuz fiziksel şartlarda gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bu irade sizlerde var. Bu inanç sizlerde var. Allah'ın izniyle tek vatan, tek devlet olarak şanlı bayrağımız altında dünya durdukça biz de dimdik ayaktayız."

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Şehir Geçişi şantiyesini ziyaret ederek, Hakkari-Van kara yolunda sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.