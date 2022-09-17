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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum'da denizcilerle buluştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum'da denizcilerle buluştu:

17.09.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Denizcilik sektörü en kıymetli işlerimizden biri. Diğer sektörlere ne kadar yatırım yapsak da sonuçta sektörlerin buluşma yeri denizlerimiz, limanlarımız oluyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizcilik sektörü temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Programlara katılmak için Muğla'ya gelen Karaismailoğlu, Bodrum Denizciler Derneğini ziyaret etti.

Denizcilik sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Karaismailoğlu, bütün sektörlerde önemli işler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Milletin daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız sanayicimizin, üreticimizin önündeki bütün kısıtlamaları ortadan kaldırarak, onların hem lojistik maliyetlerini azaltmak hem de çalışma koşullarını iyileştirmek. Denizcilik sektörü en kıymetli işlerimizden biri. Diğer sektörlere ne kadar yatırım yapsak da sonuçta sektörlerin buluşma yeri denizlerimiz, limanlarımız oluyor. Yerinde birebir görüşüp sorunları dinlememiz, sorunların çözümü açısından çok faydalı oluyor."

Sektör temsilcileriyle gerçekleşen toplantılara çok kıymet verdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Sorunlar bize geliyordu ama buraya gelip birebir iletişim kuralım istedik. Böylece daha hızlı aksiyon alabiliriz. Sektörün önündeki daralmaları nasıl aşabiliriz? Tavsiyeleriniz, fikirleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çözüm üreteceğiz. Talepler çalışmalarımıza rehber olacak." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, sektör temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Karaismailoğlu, Bodrum Liman Başkanlığını da ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

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