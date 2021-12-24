Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabük'te köprü açılışına katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine milletin verdiğini belirterek, "Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor." dedi.

Karabük'te Filyos-5 Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, eşsiz doğal güzellikleriyle doğa turizmi açısından önemli cazibe merkezi kentin, cumhuriyetin ilk yıllarında demir ve çelik alanında yapılan sanayi atılımıyla da ülkenin kalkınmasında öncü rol oynadığını söyledi.

Karaismailoğlu, son yıllarda yöredeki madencilik, enerji ve sanayi faaliyetlerinin gelişerek büyük önem kazandığını dile getirerek, "Ülkemizin doğu-batı yönünde önemli ulaşım aksı olan Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yer alan Batı Karadeniz'in en büyük liman kenti Zonguldak'a yakınlığı da Karabük'ün önemini artırmaktadır. Bu noktada Karabük'ün ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin öneminin farkındayız." diye konuştu.

Özelikle Karabük'ü çevre illere ve Filyos Limanı'na bağlayan yol standardının yükseltilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Devrek-Zonguldak ayrımı-Karabük yolunun 24'üncü kilometresinde Filyos Çayı geçişini sağlayan mevcut Filyos-5 Köprüsü'nü yıkarak yeniden inşa ettik. Bitümlü sıcak karışım kaplama standardındaki projemiz 587 metrelik bağlantı yoluyla birlikte 773 metre uzunluğundadır. 186 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve 6 açıklıktan oluşan Filyos-5 Köprüsü'nü ön çekim basit kiriş tipinde inşa ettik. Yeni inşa edilen köprüyle hem mevcut köprü güzergahını değiştirdik hem de yolun geometrik standardını yükselttik."

Bakan Karaismailoğlu, köprünün inşasıyla en önemli amaçlarından biri olan Karabük ile Zonguldak arasındaki yol güvenliği ve sürüş konforunun en üst seviyeye çıkarılmasını sağladıklarını anlatarak, Filyos Çayı'nda gerçekleşebilecek olası taşkındaki olumsuzlukların da önüne geçildiğini kaydetti.

Filyos Çayı'nın geçtiği tarlalara, bağlara hayat katması gibi her yeni yolun da geçtiği yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanat hayatına can kattığının altını çizen Karaismailoğlu, "Filyos 5 Köprüsü, Karabük ve Zonguldak'ın sahip olduğu üretim kaynaklarının etkin biçimde ülke pazarlarına ve dış pazarlara daha hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgedeki tüm yerleşkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine büyük katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

- "Daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçireceğiz"

Kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Karabük'ün ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım yaptık. 1993 ile 2002 yılları arasında sadece kara yollarına 179 milyon lira harcama yapılmışken bu tutarı yüzde 1187 artışla 2 milyar 303 milyon liranın üzerine çıkardık. 2003 yılına kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yolu vardı, 116 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu hiç yoktu, 168 kilometre BSK kaplama yaptık. 75 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 1400 metre uzunluğunda 5 tek tüp tünel açtık. 2 bin 390 metre uzunluğunda 39 köprü inşa ettik. 2 bin 202 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçireceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet vermiştir. Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50'nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız."

Son aylarda döviz kurlarıyla ülke ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Adeta topyekun bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması, Türk lirasının değerini artırırken piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz, bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, açılışın ardından köprüde incelemelerde bulundu.

Programa Vali Fuat Güler, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, protokol üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

