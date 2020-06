Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, başkent Ankara'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlarla geldiğini söyledi.

Cizre-Şırnak kara yolunda şantiye ziyareti yaptıklarını, şantiyede çalışanlarla sohbet ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, herkesin tek hedefinin bulunduğunu, onun da bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak, çocuklar ve gelecek için ülkeyi kalkındırmak olduğunu belirtti.

"Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız.

Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır.

Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptıklarını vurguladı.