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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tirebolu'da inceleme yaptı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.09.2020 19:56 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tirebolu'da inceleme yaptı

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un selden etkilenen Tirebolu ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Karaismailoğlu, kentte sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören noktalardaki incelemelerine devam ediyor.

Tirebolu ilçesine giden Karaismailoğlu, selde Harşit Çayı'nda kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, yol güzergahındaki vatandaşlarla sohbet etti.

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