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Ülke genelinde toz taşınımı bekleniyor

AA AA
09.05.2024 14:32
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Yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Yurdun batısı için fırtına uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimler için fırtına uyarısında bulundu.

Buna göre, yurdun batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması tahmin edilen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü

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