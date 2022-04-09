Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve tombala denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, yasa dışı bahis ile kumar oynayan ve oynatanlara yönelik ülke genelinde iş yeri ve dernekler denetlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, yasa dışı bahis, kumar ve tombala suçlarına yönelik ülke genelinde 10 bin 126 ekip, 33 bin 994 personelin yer aldığı yasa dışı bahis ile kumar ve tombala uygulamaları yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulaması kapsamında, 13 iş yerinde bahis oynatan 60 kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. 98 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı, 24 kişi gözaltına alındı, aranan 361 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin kumar ve tombala uygulamasında da 17 bin 269 iş yeri ve 2 bin 51 dernek denetlendi. Bu denetimlerde, 48 kişi gözaltına alındı, aranan 341 kişi yakalandı. Ayrıca 120 kişi hakkında adli işlem, 558 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı. Umuma açık 131 iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 8 bilgisayar, 1 yazıcı, 26 bin 935 lira, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 96 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 14 oyun makinesi, 13 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 50 kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 horoz ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyal ele geçirildi.

