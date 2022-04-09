YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve tombala denetimi yapıldı

Ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve tombala denetimi yapıldı

09.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, yasa dışı bahis, kumar ve tombala suçlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 10 bin 126 ekip, 33 bin 994 personel yer aldı - Yasa dışı bahis uygulamasında 24 kişi gözaltına alındı, aranan 361 kişi yakalandı. Kumar ve tombala uygulamasında da 48 kişi gözaltına alındı, aranan 341 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, yasa dışı bahis ile kumar oynayan ve oynatanlara yönelik ülke genelinde iş yeri ve dernekler denetlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, yasa dışı bahis, kumar ve tombala suçlarına yönelik ülke genelinde 10 bin 126 ekip, 33 bin 994 personelin yer aldığı yasa dışı bahis ile kumar ve tombala uygulamaları yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulaması kapsamında, 13 iş yerinde bahis oynatan 60 kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. 98 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı, 24 kişi gözaltına alındı, aranan 361 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin kumar ve tombala uygulamasında da 17 bin 269 iş yeri ve 2 bin 51 dernek denetlendi. Bu denetimlerde, 48 kişi gözaltına alındı, aranan 341 kişi yakalandı. Ayrıca 120 kişi hakkında adli işlem, 558 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı. Umuma açık 131 iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 8 bilgisayar, 1 yazıcı, 26 bin 935 lira, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 96 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 14 oyun makinesi, 13 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 50 kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 horoz ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldıAmasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldıAltay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:14
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:27
Yatsı
20:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.