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Ülke sıralamasında müthiş yükseliş! Böyle giderse Şampiyonlar Ligi hayal değil...

16.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke sıralamasında kritik bir yıl geçirdiğimiz bu haftalarda müthiş puanlar toplamaya devam ediyor. Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir’le 400’er, Fenerbahçe'yle de 200 puan kazandı. Toplam kazanılan puanla birlikte Yunanistan'ı geride bırakarak 19. sıraya yerleştik.

Ülke sıralamasında müthiş yükseliş! Böyle giderse Şampiyonlar Ligi hayal değil...

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye'nin konumu iç açıcı değil. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemediğimiz bilinirken, bu hafta toplanılan puanlar umut ışığı oldu. Avrupa Ligi’nde Trabzonspor , Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 paun alırken Fenerbahçe , deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. Konferans Ligi’nde de Başakşehir, Fiorentina'yı 4-0’la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3’teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

YUNANİSTAN'I GERİDE BIRAKTIK

Alınan sonuçların ardından 19. sıraya yükselen Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak çıkışını sürdürdü. UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. İlk 15'in dışında kaldığımız için Avrupa'ya 5 takım yerine 4 takım göndereceğiz.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım


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Türkiye UEFA ligi sıralaması trabzonspor, iyet başakşehi
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