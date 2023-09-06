Ülkede büyük tepki var! Novak Djokovic'in Hande Baladan'ın fotoğrafını beğenmesi Sırp taraftarları kızdırdı

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp sporcu Djokovic, 2 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

ÜLKESİNDE SEVİNÇ HAKİM DEĞİL

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Türkiye'nin ülkesini yenerek kupayı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı beğeni ortalığı karıştırdı. Sırt taraftarlar, Djokovic'in yarı finale yükselmesine sevinmek yerine büyük tepki gösterdi.

"ÇOK İSTEDİK SENİ"

Hande Baladın, Instagram hesabından, "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz." sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaşmış ve Novak Djokovic, bu paylaşımı beğenmişti.

