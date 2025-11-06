SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Ülker 4 yıl daha Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yanında

Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle (TMPK) anlamlı bir iş birliğine imza atan Ülker, bu desteğini 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nı da kapsayacak şekilde 4 yıl daha uzattı. Ülker, bu süreçte Türkiye’de düzenlenecek büyük uluslararası organizasyonlarda da TMPK’nin yanında olacak.

Ülker 4 yıl daha Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yanında
Mustafa Fidan

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle 2024 yılında başlayan iş birliğini daha da genişletti. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere spora yatırım yapan, son olarak da TMPK’nin ana sponsoru olan Ülker, desteğini Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Paralimpik Oyunları’nı da kapsayacak şekilde sürdürecek. Anlaşma kapsamında Ülker, Mersin’de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları’na ve Samsun’daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları’na (World Games) da destek verecek.

"DESTEK VERMEKTEN DE BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı “2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda da gördük ki tüm para milli sporcularımız gerçek birer ilham kaynağı. Paris yolculuklarında onların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmak bizim için büyük bir gururdu. Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için iş birliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de yapılacak büyük uluslararası organizasyonlara destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 4 yılın sonunda daha çok hikâyeyi insanlarla paylaşıp, daha çok başarıda katkımızın olmasını sağlarız.” ifadelerini kullandı.

Ülker 4 yıl daha Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yanında 1

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÜLKER’İN KATKISIYLA DAHA BELİRGİN OLACAK”

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ise Ülker’in TMPK ve sporculara verdiği desteğin Paris Paralimpik Oyunları’nda çok önemli bir fark yarattığının altını çizerek “Ülkemizin en değerli markalarından birisi olan Ülker’le yol arkadaşlığımızı geliştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülker’in 4 yıl boyunca vereceği destek sayesinde sporcularımızın başarılarının, toplumdaki farkındalığın daha da artacağına ve en önemlisi engelli vatandaşlarımız için örnek teşkil eden sporcu sayımızın da fazlalaşacağına inanıyorum. Ülker’le Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde yaptığımız anlaşma sporcularımıza moral olmuştu. Oyunlarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandık. Ülker’in desteğinin Los Angeles 2028’de madalya sayımızın artmasına ve daha çok sporcumuzun hayallerine ulaşması için cesaretlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü Ülker’in katkısıyla daha belirgin olacak” dedi.

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları duyuruldu!Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları duyuruldu!
Derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü sessizliğini bozdu!Derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü sessizliğini bozdu!
Anahtar Kelimeler:
Paralimpik Oyunları paralimpik sponsor ülker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.