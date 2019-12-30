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  4. Ülker Bisküvi'den finansal duran varlık satışı

Ülker Bisküvi'den finansal duran varlık satışı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

Ülker Bisküvi'den finansal duran varlık satışı

İSTANBUL(AA) - Ülker Bisküvi Sanayi AŞ, yüzde 100 düzeyinde sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret AŞ'nin, toplam 20.250.000 adet hissesinin 20.249.999 adedini 77.000.000 Türk lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile Mustafa Yaşar Serdengeçti'ye devretmeye karar verdi.

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamada, yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarını yaygınlaştırmak, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda'nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'de kalacak, İstanbul Gıda'nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da yine şirketimiz uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı satışlarını yönetmeye devam edecektir. Bu yeni yapılanma ile Ülker Bisküvi'nin satış, karlılık ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ülker Bisküvi

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