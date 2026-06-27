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Ülkeye döner dönmez paylaştı! Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu sessizliğini bozdu. Başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen deneyimli futbolcu, taraftarların hayal kırıklığını paylaştıklarını belirterek milletten içtenlikle özür diledi.

Ülkeye döner dönmez paylaştı! Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi
Cevdet Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Ay-yıldızlı kafile dün gece Türkiye'ye dönerken, tecrübeli futbolcu yaşanan başarısızlığın ardından sorumluluğu üstlendiğini belirterek milli takıma destek veren herkesten özür diledi.

HAYAL KIRIKLIĞINI DİLE GETİRDİ

Ülkeye döner dönmez paylaştı! Hakan Çalhanoğlu ndan beklenen açıklama geldi 1

Duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı üzüntüyü kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık."

"SORUMLULUĞU HERKESTEN ÖNCE BEN ÜSTLENİYORUM"

Ülkeye döner dönmez paylaştı! Hakan Çalhanoğlu ndan beklenen açıklama geldi 2

Milli takım kaptanı olarak sonuçtan en büyük payı kendisinin aldığını vurgulayan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum."

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ülkeye döner dönmez paylaştı! Hakan Çalhanoğlu ndan beklenen açıklama geldi 3

Eleştirilerin farkında olduklarını dile getiren deneyimli futbolcu, beklentileri karşılayamadıkları için büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

"Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum."

"MİLLETİMİZDEN YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ülkeye döner dönmez paylaştı! Hakan Çalhanoğlu ndan beklenen açıklama geldi 4

Dünya Kupası serüveninin beklenenden erken sona erdiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, milli takımın arkasında duran milyonlarca taraftardan özür dileyerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.

Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir."

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Türkiye Hakan Çalhanoğlu son dakika dünya kupası milli takım
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