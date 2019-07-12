Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Kreş öğretmeni 200 çocuğu istismar etmiş

Kreşteki bebek ve küçük çocukların uygunsuz fotoğraflarını çeken ve suistimal eden Vanessa George'un çektiği ahlaksız görüntüleri başkalarıyla da paylaştığı ortaya çıktı. Vanessa Geore, başta 13 cinsel saldırı suçlamasını kabul etse de yaklaşık 200 çocuğu istismar ettiği düşünülüyor. Ancak hapiste kaldığı 10 yıl içinde 200 çocuktan 30'unun ismi tespit edilebildi.

Şimdilerde suistimal ettiği çocukların ortaokul çağına gelmesi ise gerçeklerin daha hızlı ortaya çıkmasını sağlıyor. Listede istismara uğrayan 30 çocuk arasında ismi bulunanlardan biri, şartlı tahliye kararını önlemek için mahkemeye gelerek yaşadıklarını anlattı. Ancak mahkemenin verdiği kararın değişmesine yardımcı olamadı.

Çocuklarına ne olduğunu öğrenen anne babalar ise verilen karara isyan ediyor. 10 yıllık hapis cezasını çok az bulan onlarca ebeveyn şehirdeki çocukların güvenliğinden korkuyor. Verilen kararı korkutucu olarak değerlendiren çocukları zarar gören bazı ebeveynler ise hapisten çıktığında pedofili hastasına yaptıklarının hesabını soracağını ve şiddet uygulayacağını söylüyor.

2009 yılında hapse giren Vanessa George'un Eylül ayında hapisten çıkması bekleniyor. Ancak cezası bittiğinde de bazı kısıtlamalarla karşılaşacak. Sosyal medya kullanması, çocuklarla herhanbir temasının olması ve Plymouth bölgesine girmesi yasaklanacak ve denetimli serbestlik uygulaması için ödeme yapması gerekecek. (Daily Mail)



