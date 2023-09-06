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Ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Berkay'a ateş püskürdü! 'Onun yüzünden çok ağzım yandı'

06.09.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir şarkıcılık yapıyor. Yeni mesleğine yoğunlaşan genç yarışmacı geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı. Kalaycıoğlu şimdi de Berkay'ı hedef aldığı sözleriyle gündem oldu.

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmaya karar verdi. Geçen günlerde Almanya'da klip çeken Kalaycıoğlu, manken Kevin Njie ile senaryo gereği yakınlaştığı sahneler sebebiyle çok konuşuldu.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, Berlin'e yerleşmeyi düşündüğünü de açıklamıştı. Son olarak Bebek'te görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ünlü bir isimle düet yapacağının müjdesini verdi.

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Bir iki hafta sonra yeni şarkı çıkaracağını ve ünlü bir isimle birlikte düet yapacağını dile getiren ünlü isim "Detay vermeyeyim ama harika bir iş geliyor. Son okumalarını yapacağım" dedi.

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"ŞARKIMIN GELİRLERİNİ VERMEDİ"

Yeni şarkısını kendi yapım şirketinden çıkaracağını da ifade eden Kalaycıoğlu, "Çok ağzım yandı, artık kendi işimi kendim yapacağım, Berkay'da da bayağı sıkıntılı şeyler yaşadım, şarkımın gelirlerini vermedi, kötü durumlar yaşadım, kendisiyle defalarca görüştüm, hakettiğim gelirleri bana vermesi onu yoksul yapmayacaktı, ben de biraz daha emin adımlarla yürümek istiyorum artık" sözleriyle Berkay'a ateş püskürdü.

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