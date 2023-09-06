Ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşmişti! Fenomen Eylül Öztürk'ün dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

Sevilen sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, bir süredir eşi Barış Kenan Özkan ve çocuklarıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Yeni yaşamına dair kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Öztürk, dün akşam İstanbul'da yaşanan sel felaketinden etkilendi.

İstanbul'da dün meydana gelen sağanak yağış sele neden oldu. Evlerin su bastığı selde, fenomen Eylül Öztürk'e ait bir güzellik merkezinin de tavanı çöktü.

"TAVAN KOMPLE AŞAĞI İNMİŞ"

Instagram hesabından yıkılan dükkanının görüntülerini paylaşan Eylül Öztürk, "Binanın genel gideri bizim dükkanın içinden geçiyormuş arkadaşlar. Dün o yüzden tavan komple aşağı inmiş, su basmış dükkanı. Bileğe kadar suydu içerisi. Yani doğal afet değil de yanlış yapı bu hale getiriyor görüyorsunuz. Tavandan su mu basar yani... Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Öztürk, dükkanında çalışan kimsenin zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

NE OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan art arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Pek çok ilçede sele dönüşen yağış, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de hayatı felç etti.

