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Ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşmişti! Fenomen Eylül Öztürk'ün dükkanı sel felaketinde harabeye döndü

06.09.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk bir süredir eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşıyor. Yeni hayatıyla ilgili sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Öztürk dün İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilendi. Ünlü fenomenin dükkanının gider borusu patlayınca güzellik merkezi adeta harabeye döndü.

Sevilen sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, bir süredir eşi Barış Kenan Özkan ve çocuklarıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Yeni yaşamına dair kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Öztürk, dün akşam İstanbul'da yaşanan sel felaketinden etkilendi.

İstanbul'da dün meydana gelen sağanak yağış sele neden oldu. Evlerin su bastığı selde, fenomen Eylül Öztürk'e ait bir güzellik merkezinin de tavanı çöktü.

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"TAVAN KOMPLE AŞAĞI İNMİŞ"

Instagram hesabından yıkılan dükkanının görüntülerini paylaşan Eylül Öztürk, "Binanın genel gideri bizim dükkanın içinden geçiyormuş arkadaşlar. Dün o yüzden tavan komple aşağı inmiş, su basmış dükkanı. Bileğe kadar suydu içerisi. Yani doğal afet değil de yanlış yapı bu hale getiriyor görüyorsunuz. Tavandan su mu basar yani... Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Öztürk, dükkanında çalışan kimsenin zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

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NE OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan art arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Pek çok ilçede sele dönüşen yağış, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de hayatı felç etti.

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Barış Kenan Özkan Eylül Öztürk sosyal medya

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