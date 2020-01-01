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  4. Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Kış turizmi denince akla ilk gelen yerler arasında bulunan Uludağ'da bugün kilometrelerce devam eden araç kuyrukları oluştu. Yerli yabancı onlarca turistin akın ettiği bölgede yoğun kar nedeniyle uygulama yapan jandarma ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.

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Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Tatil Seyahat

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