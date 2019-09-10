Mynet Trend

Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesinde çöpleri karıştırırken görüntülendi. Ayıyı görüntüleyen kişiler 'Hadi be yavrum görelim seni’, ’Bi selam ver’ diyerek heyecanını gizlemezken, çocuğun ’Anne bak ayıcık’ diye seslenmesi cep telefonu tarafından kaydedildi.

Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sonbaharın gelmesiyle kış uykusuna hazırlanan ayılar zaman zaman Sarıalan ve Oteller bölgesindeki çöp konteynerlerine yiyecek aramaya devam ediyor.

Sarıalan’da aç olan bir ayı çöpteki yemek kalıntılarıyla karınlarını doyurmaya çalışırken onu gören Bursalı aile araçlarıyla yanlarına kadar yaklaşarak görüntü almaya başladı.

AW797911_02

'Bİ SELAM VER'

Araçta bulunanlar ’Hadi be yavrum görelim seni’, ’Bi selam ver’ diyerek heyecanını gizlemezken, çocuğun ’Anne bak ayıcık’ diye seslenmesi cep telefonu tarafından kaydedildi.

GÖZDEN KAYBOLARAK ORMANA DÖNDÜ

Çöp kutularını karıştırarak içinden poşetle çöpleri alması ayı bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü.

Kaynak: İHA

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
İstanbul'da dehşet veren olay! Kendini asansör boşluğunda astıİstanbul'da dehşet veren olay! Kendini asansör boşluğunda astı
Davullu zurnalı düğün yapmayan yandıDavullu zurnalı düğün yapmayan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayı Uludağ

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hayvan olmak gerçekten zormuş . Kocaman ayı kedi gibi çöp karıştırıyor ...
doğada yemek kalmadı doğa kendi kendine yetiyordu doğayı bitirdik bitirenler siyasiler değil, şakşakçılardır
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de otomobilin havalandırmasına uyuşturucu düzeneği

Polisi şaşkına çevirdi! Şeytanın bile aklına gelmez

Arkadaşı tarafından dolandırılan adam kendini astı

İstanbul'da dehşet veren olay! Kendini asansör boşluğunda astı

Davullu zurnalı düğün yapmayana kötü haber! Yargıtay'dan emsal karar

Davullu zurnalı düğün yapmayan yandı

Korkunç detaylar! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

Korkunç! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Gümüşhane'de dişi ağrıyan çocuğu ne Vali ne de Belediye Başkanı ikna edebildi

Ne Vali ne de Belediye Başkanı çare oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.