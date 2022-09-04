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Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu

04.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla geçen ay 2,4 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı 31 milyar 468 milyon 257 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki ihracat ise 2 milyar 362 milyon 201 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

UİB'in alt birliklerinden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ihracatı ağustosta, 1 milyar 874 milyon 214 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) ağustos ayında, 99 milyon 332 bin dolar ihracata imza attı.

Bu dönemde Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı 99 milyon 392 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı 30 milyon 743 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı ise 16 milyon 25 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatı 242 milyon 492 bin dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatçı birliklerinin kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Küresel çapta yaşanan enflasyonist baskıya rağmen hedeflerine kilitlendiklerini belirten Çelik, "Bu doğrultuda geçen ay da başarılı bir grafik sergilemeyi başardık. Üretimden aldığımız güçle yola devam edeceğiz. Birlik çatısı altındaki tüm firmalarımıza gösterdikleri performans için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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