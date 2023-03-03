Ulusal Staj Programı nedir? Ulusal Staj Programı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte son başvuru tarihi!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Ulusal Staj Programı'na başvuru süreci uzatıldı. Lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek. Peki Ulusal Staj Programı nedir? Ulusal Staj Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruda, başvuru yapamayan ya da son başvuru tarihini kaçıran gençlerin de başvuru yapabileceği bilgisi yer aldı. Başvurusunu tamamlamayan adaylar il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.

Duyuruda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bir programdır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi sitesinde şu ifadeler yer almaktadır;

"Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımaktadır."

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

