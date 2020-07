ULUSKON ‘dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket emine Atasoy, “Türkiye Cumhuriyeti devleti egemen ve bağımsız devlettir kendi sınırları içerisinde bir kutsal mabed için her türlü kararları alabilir ve bu kararları uygulayabilir” dedi.

Uluslararası Yatırım Ve Is Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılmada bulundu. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy tarafından yapılan açıklamada, “Millet olarak 86 yıl aradan sonra Cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya’ya cami statüsünü kazandırarak yeniden ibadete açan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili farklı ülkelerden gelen tepkileri de değerlendiren Atasoy, “Türkiye Cumhuriyeti egemen ve bağımsız devlettir. Kendi sınırları içerisinde bir kutsal mabed için her türlü kararları alabilir ve bu kararları uygulayabilir” diye konuştu.