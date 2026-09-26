Uluslar Ligi'nde dev olay! Fenerbahçeli Lukaku ile Donnarumma kafa kafaya girdi

UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takımımızın da bulunduğu grupta oynanan Belçika - İtalya mücadelesinde sahalarda az rastlanır dev bir kriz patlak verdi! Belçika'nın 2-0'lık zaferiyle sonuçlanan dev randevunun son dakikalarında yükselen tansiyon, maçın ardından adeta bir meydan savaşına dönüştü.

"SUS" İŞARETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ!

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Fenerbahçe'nin Belçikalı panzeri Romelu Lukaku, İtalya'nın dev kalecisi Gianluigi Donnarumma ile sert bir ağız dalaşına girdi. İkili arasındaki gerilim tırmanırken Lukaku'nun Donnarumma'ya dönerek eliyle sert bir şekilde "sus" işareti yapması İtalyan eldiveni adeta çılgına çevirdi! Parmağını sallayarak tehditler savuran Donnarumma, Belçikalı golcünün üzerine yürüse de olay ilk etapta güçlükle yatıştırıldı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI: KAFA KAFAYA GELDİLER!

Ancak iki dünya yıldızı arasındaki kan davası son düdükle birlikte yeniden alev aldı! Hakeme pozisyonu anlatan Lukaku'nun üzerine hışımla yürüyen Donnarumma, saha ortasını bir anda yangın yerine çevirdi. İki dev isim burun buruna gelip kafa kafaya girerken, olası bir yumruklu kavgayı hakemler ve diğer futbolcular araya girerek son anda engelledi. Lukaku'nutan çıldıran Donnarumma'ya alaycı bir şekilde gülerek karşılık vermesi ise geceye damga vurdu. Hakem yaşanan bu sıcak krizin ardından iki yıldıza da sarı kartını çıkardı.