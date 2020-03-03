Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakipleri belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi bugün yapılacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye B Ligi'nin 3. torbasında yer alacak.
UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.
B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.
Kura öncesinde belirlenen torbalar şöyle:
A LİGİ
Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya
Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç
Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda
B LİGİ
Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti
Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya
Torba 3: TÜRKİYE, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda
Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya
C LİGİ
Torba 1: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan
Torba 2: Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi
Torba 3: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg
Torba 4: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova
D LİGİ
Torba 1: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn
Torba 2: Andorra, Malta, San Marino
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Avrupa Ligi'ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.
2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:
Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.
B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.
Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.
Dünya Kupası Elemeleri'nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.
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