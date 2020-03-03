Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakipleri belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi bugün yapılacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye B Ligi'nin 3. torbasında yer alacak.

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UEFA'ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.

B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.

TORBALAR

Kura öncesinde belirlenen torbalar şöyle:

A LİGİ

Torba 1: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

Torba 2: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya

Torba 3: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç

Torba 4: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B LİGİ

Torba 1: Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti

Torba 2: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya

Torba 3: TÜRKİYE, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

Torba 4: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya