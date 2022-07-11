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Uluslararası ilişkiler okudu babasının desteğiyle yaban mersini üreticisi oldu

11.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BUÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra tarıma yönelen 25 yaşındaki Eda Halıcı, İznik'teki 10 dönüm arazide ziraat mühendisi babasının desteğiyle yaban mersini yetiştiriyor - Girişimci Eda Halıcı: - "Kadın çiftçiler var olmaya devam ediyor. Bize olan destekler çok güzel, devletten, özel sektörden destekler var"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da iki yıldır tarımla uğraşan genç girişimci, 10 dönümde ürettiği yaban mersinini sosyal medya üzerinden yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2020'de mezun olan 25 yaşındaki Eda Halıcı, aynı sene ziraat mühendisi babasıyla İznik ilçesinden 10 dönüm arazi satın aldı.

Bölgenin toprak yapısı ve iklimi üzerine bir süre araştırma yapan Halıcı, bölgeye uygun ve katma değeri yüksek yaban mersini yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle topraklarını yaban mersini fidanlarıyla buluşturan Halıcı, bu yıl ilk hasadı gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden ürünlerinin satışını yapan Halıcı, taze yaban mersinini müşterilerinin adreslerine ulaştırıyor.

Eda Halıcı, AA muhabirine, bu işe ziraat mühendisi babasının desteğiyle başladığını, onun tecrübesinden yararlandığını söyledi.

Kaliteli, güzel, insan sağlığına faydalı bu meyveyi birçok kişiye ulaştırmak istediğini belirten Halıcı, "Üniversiteden mezun olunca kadınların 'Giyerim topuklu ayakkabılarımı, giderim bir ofiste çalışırım' düşüncesi oluyor. Ben hiçbir zaman öyle bir düşünce içinde değildim. Birkaç sınav denedim, umduğumu bulamadım. Yani başarılı olamadım. Daha fazla sınava çalışmayıp kendi hayatımı bu şekilde kurmak istedim." dedi.

Halıcı, bu yıl ürün aldıkları bahçenin kurulum aşamasından itibaren babasıyla birçok zorluğa göğüs gerdiğini dile getirdi.

İlk verim yılları olduğu için fazla ürün alamadıklarını ifade eden Halıcı, şöyle konuştu:

"Sosyal medya hesabım var. Oradan bana ulaşıyorlar. Kaç kilogram ürün istediklerini yazıyorlar. Ben onları hemen dalından toplayıp yolluyorum. Çevremden ve müşterilerimden olumlu geri dönüşler alıyorum. Olumsuz hiçbir yorum almadım. Tadının çok güzel olduğunu, yani bunun gerçekten dalından koparılıp geldiğini, market ürünü olmadığını çok net anlayabiliyorlar. O yüzden bu geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Motivasyonumu artırıyor, daha çok çalışmak istiyorum. Burası kırsal bir bölge. Köydekiler ilk başta bize pek inanmadı ama artık onlar da gördü bizim yapabildiğimizi. Artık güzel tepkiler alıyoruz. Kadın çiftçiler var olmaya devam ediyorlar. Kadınlar birçok alanda artık kendilerini göstermeye başladı. Bize olan destekler çok güzel, devletten, özel sektörden destekler var."

Halıcı, toptan satış ve ihracat hedefinin de olduğunu sözlerine ekledi.

- "Bilgi birikimimi yavaş yavaş da olsa kızıma aktarıyorum"

Ziraat mühendisi baba Samet Halıcı da kendilerine bu süreçte destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ yetkililerine teşekkür etti.

İznik'in kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde aldıkları 10 dönüm arazide üretim yaptıklarını belirten Halıcı, "Burada yaklaşık 3 bin fidan var. Bu yıl bir deneme mahiyetinde ürün aldık. Gelecek yıldan itibaren üretimimiz artacak. Bu araziden dekarda yaklaşık 1 ton ürün alınabilir. Bu da demektir ki 10 tona yakın ürünümüz olabilir." ifadelerini kullandı.

Halıcı, yaban mersininin katma değerli bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Kızına destek olmaya çalıştığını dile getiren Halıcı, şunları kaydetti:

"Doğa sevgisi, toprak sevgisi olan özgür ruhlu bir insan. Kızım uluslararası ilişkiler mezunu. Bir ziraat mühendisi değil. Daha önce tarımsal bir geçmişi yok ama benim var. Bütün bilgi birikimimi yavaş yavaş da olsa kızıma aktarıyorum. Bahçenin pazarlamasını yürüterek başladı bu işe ama budamadan tutun ot temizliğine kadar her türlü işini de yavaş yavaş da olsa öğrenmeye başladı. Az bir sermayeyle bile bu işler kurulabilir. Bunun için arazi satın almaya gerek yok, kiralık alanlarda yapabilirler. Yaşadıkları köylerde veya mensubu oldukları, kayıtlı oldukları köylerdeki atıl durumda bulunan bazı arazileri tarıma kazandırabilirler ve buradan çok güzel gelirler elde edebilirler. Unutulmaması gerekir ki gelecek tarımda ve gıda üretiminde bunu gençlerin mutlaka özümsemesi lazım. Hem kendileri kazanır hem de ülke kazanır."

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