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Uluslararası Küba Turizm Fuarı başladı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 07.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Uluslararası Küba Turizm Fuarı (FITCUBA), bu yıl 500'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanan Havana'da başladı. Küba Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinliğin ilk gününde Turizm İş Forumu gerçekleştirildi.

Uluslararası Küba Turizm Fuarı başladı

Karayip ülkesi Küba'nın ekolojik turizmde öne çıkan tesisleriyle faaliyetlerinin tanıtıldığı fuar kapsamında, Havana Üniversitesine bağlı Ulusal Botanik Bahçesi ve ülkede önde gelen organik çiftliklerden Vista Hermosa'ya geziler düzenlendi.

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Karayip ülkesi Küba'nın ekolojik turizmde öne çıkan tesisleriyle faaliyetlerinin tanıtıldığı fuar kapsamında, Havana Üniversitesine bağlı Ulusal Botanik Bahçesi ve ülkede önde gelen organik çiftliklerden Vista Hermosa'ya geziler düzenlendi.

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Ulusal Botanik Bahçesi Genel Müdürü Nora Hernandez Monterrey, basın toplantısında, Havana'ya 25 kilometre uzaklıktaki Ulusal Botanik Bahçesi'nin Küba'nın ekolojik turizminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

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Çevresel farkındalığı artırma ve bu alandaki araştırmaların temel hedefleri arasında olduğunu belirten Monterrey, "550 hektar büyüklüğündeki Ulusal Botanik Bahçesi'nde Küba'ya özgü birçok ağacı ve ülkenin olağanüstü bir çeşitliliğe sahip doğasını 2 saatten az bir sürede gözlemleyebilirsiniz." dedi.

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Monterrey, Ulusal Botanik Bahçesi'nin dünyadaki 10 büyük botanik bahçesinden biri olduğu bilgisini vererek, 3 bini aşkın bitki ve ağaç türünün bu bahçede bulunduğunu bildirdi.

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HAVANA'NIN 500'ÜNCÜ YILINA ÖZEL

Söz konusu etkinliklerin ardından Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nın açılışına özel gala gecesi düzenlendi. Havana Büyük Tiyatro'da gerçekleştirilen galada, çeşitli müzik, performans ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

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Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Küba Turizm Fuarı, Havana'nın 500'üncü kuruluş yıl dönümüne özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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Fuarın misafir ülkesi İspanya olarak belirlenirken, ana temasını turizm etkinlikleri ve teşvikleri oluşturuyor.

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Dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller ve ilgili derneklerin katıldığı fuar, 11 Mayıs'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Küba Havana

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