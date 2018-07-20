Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 başlıyor! İlk maç Manchester City - Borussia Dortmund... İşte maçların fikstürü

Uluslararası Şampiyonlar Kupası bu gece başlıyor. Bu sene 6.sı düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Maçların oynanacağı yerlere göre Türkiye'de yayın saatleri değişiyor. Bu sene Uluslararası Şampiyonlar Kupası Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Maçların bazılarının şifresiz olacağı söyleniyor fakat Tivibu Spor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye saatine göre yarın iki karşılaşma var. Biri Manchester City - Borussia - Dortmund maçı, diğeri Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı. Maçların yayın saati ise şöyle...
Uluslararası Şampiyonlar Kupası için geri sayım başladı. Devlerin mücadele edeceği turnuva Cumartesi günü başlıyor. İşte ilk maçlar:— Tivibu Spor (@tivibuspor) 17 Temmuz 2018
????️Cumartesi
⏰04.05 Manchester City ???? Borussia Dortmund
⏰17.05 Bayern Münih ???? PSG
????️Pazar
⏰23.05 Liverpool ???? Borussia Dortmund pic.twitter.com/vPpp3JxLfN
TİVİBUSPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINI
SD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11794 Mhz | SEMBOL: 27.500 | FEC: 2/3 | H-Yatay
HD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11853 Mhz | SEMBOL: 25.000 | FEC: 3/4 | H-Yatay
TURNUVADA YER ALACAK TAKIMLAR
???? Arsenal
???? Atletico
???? Barcelona
???? B. Münih
???? Benfica
???? BVB
???? Inter
???? Juventus
???? Liverpool
???? Lyon
???? M. City
???? M. United
???? Milan
???? Real Madrid
???? Roma
???? Tottenham
|TARİH
|SAAT
|MAÇLAR
|YER
|21/07/18
|04:05
|Manchester City - Borussia Dortmund
|Soldier Field, Chicago
|21/07/18
|17:05
|Bayern Munich - Paris Saint-Germain
|Wörthersee Stadion, Klagenfurt
|22/07/18
|23:05
|Liverpool - Borussia Dortmund
|Bank of America Stadium, Charlotte
|26/07/18
|02:05
|Juventus - Bayern München
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|26/07/18
|03:05
|Borussia Dortmund-Benfica
|Heinz Field, Pittsburgh
|26/07/18
|03:05
|Manchester City - Liverpool
|MetLife Stadium, East Rutherford
|26/07/18
|05:05
|Roma-Tottenham
|SDCCU Stadium, San Diego
|26/07/18
|06:05
|Milan-Manchester United
|StubHub Center, Carson, California
|26/07/18
|14:35
|Atletico Madrid-Arsenal
|National Stadium, Kallang
|28/07/18
|14:35
|Arsenal-Paris Saint-Germain
|National Stadium, Kallang
|28/07/18
|20:05
|Benfica-Juventus
|Red Bull Arena, Harrison
|28/07/18
|21:05
|Chelsea-Inter
|Allianz Riviera, Nice
|29/07/18
|00:05
|Manchester United-Liverpool
|Michigan Stadium, Ann Arbor
|29/07/18
|02:05
|Bayern München-Manchester City
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|29/07/18
|06:05
|Barcelona-Tottenham
|Rose Bowl, Pasadena
|30/07/18
|14:35
|Paris Saint-Germain-Atletico Madrid
|National Stadium, Kallang
|01/08/18
|03:05
|Manchester United-Real Madrid
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|01/08/18
|03:35
|Tottenham-Milan
|U.S. Bank Stadium, Minneapolis
|01/08/18
|05:05
|Barcelona-Roma
|AT&T Stadium, Arlington
|01/08/18
|22:05
|Arsenal-Chelsea
|Aviva Stadium, Dublin
|01/08/18
|23:05
|Benfica-Lyon
|Estádio Algarve, Faro-Loulé
|04/08/18
|21:05
|Inter-Lyon
|Stadio Via del Mare, Lecce
|05/08/18
|01:05
|Real Madrid-Juventus
|FedExField, Landover
|05/08/18
|03:05
|Milan-Barcelona
|Levi's Stadium, Santa Clara
|07/08/18
|22:05
|Chelsea-Lyon
|Stamford Bridge, London
|08/08/18
|03:05
|Real Madrid-Roma
|MetLife Stadium, East Rutherford
|11/08/18
|22:05
|Atletico Madrid-Inter
|Wanda Metropolitano, Madrid
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