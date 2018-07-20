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Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 başlıyor! İlk maç Manchester City - Borussia Dortmund... İşte maçların fikstürü

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Uluslararası Şampiyonlar Kupası başlıyor. Devlerin mücadele edeceği futbol şöleni Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda ilk karşılaşma Manchester City - Borussia Dortmund ve Bayern Münih - PSG maçları. Turnuva 18 dev takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Futbolseverler, Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçlarını heyecanla bekliyorlar. Peki Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçları hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Uluslararası Şampiyonlar Kupası fikstürü ve yayınlanan kanallar listesi...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 başlıyor! İlk maç Manchester City - Borussia Dortmund... İşte maçların fikstürü

Uluslararası Şampiyonlar Kupası bu gece başlıyor. Bu sene 6.sı düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Maçların oynanacağı yerlere göre Türkiye'de yayın saatleri değişiyor. Bu sene Uluslararası Şampiyonlar Kupası Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Maçların bazılarının şifresiz olacağı söyleniyor fakat Tivibu Spor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye saatine göre yarın iki karşılaşma var. Biri Manchester City - Borussia - Dortmund maçı, diğeri Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı. Maçların yayın saati ise şöyle...

TİVİBUSPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINI

SD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11794 Mhz | SEMBOL: 27.500 | FEC: 2/3 | H-Yatay

HD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11853 Mhz | SEMBOL: 25.000 | FEC: 3/4 | H-Yatay

TURNUVADA YER ALACAK TAKIMLAR

???? Arsenal

???? Atletico

???? Barcelona

???? B. Münih

???? Benfica

???? BVB

???? Inter

???? Juventus

???? Liverpool

???? Lyon

???? M. City

???? M. United

???? Milan

???? Real Madrid

???? Roma

???? Tottenham

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2018 FİKSTÜRÜ

TARİH SAAT MAÇLAR YER
21/07/18 04:05 Manchester City - Borussia Dortmund Soldier Field, Chicago
21/07/18 17:05 Bayern Munich - Paris Saint-Germain Wörthersee Stadion, Klagenfurt
22/07/18 23:05 Liverpool - Borussia Dortmund Bank of America Stadium, Charlotte
26/07/18 02:05 Juventus - Bayern München Lincoln Financial Field, Philadelphia
26/07/18 03:05 Borussia Dortmund-Benfica Heinz Field, Pittsburgh
26/07/18 03:05 Manchester City - Liverpool MetLife Stadium, East Rutherford
26/07/18 05:05 Roma-Tottenham SDCCU Stadium, San Diego
26/07/18 06:05 Milan-Manchester United StubHub Center, Carson, California
26/07/18 14:35 Atletico Madrid-Arsenal National Stadium, Kallang
28/07/18 14:35 Arsenal-Paris Saint-Germain National Stadium, Kallang
28/07/18 20:05 Benfica-Juventus Red Bull Arena, Harrison
28/07/18 21:05 Chelsea-Inter Allianz Riviera, Nice
29/07/18 00:05 Manchester United-Liverpool Michigan Stadium, Ann Arbor
29/07/18 02:05 Bayern München-Manchester City Hard Rock Stadium, Miami Gardens
29/07/18 06:05 Barcelona-Tottenham Rose Bowl, Pasadena
30/07/18 14:35 Paris Saint-Germain-Atletico Madrid National Stadium, Kallang
01/08/18 03:05 Manchester United-Real Madrid Hard Rock Stadium, Miami Gardens
01/08/18 03:35 Tottenham-Milan U.S. Bank Stadium, Minneapolis
01/08/18 05:05 Barcelona-Roma AT&T Stadium, Arlington
01/08/18 22:05 Arsenal-Chelsea Aviva Stadium, Dublin
01/08/18 23:05 Benfica-Lyon Estádio Algarve, Faro-Loulé
04/08/18 21:05 Inter-Lyon Stadio Via del Mare, Lecce
05/08/18 01:05 Real Madrid-Juventus FedExField, Landover
05/08/18 03:05 Milan-Barcelona Levi's Stadium, Santa Clara
07/08/18 22:05 Chelsea-Lyon Stamford Bridge, London
08/08/18 03:05 Real Madrid-Roma MetLife Stadium, East Rutherford
11/08/18 22:05 Atletico Madrid-Inter Wanda Metropolitano, Madrid


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