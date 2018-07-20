Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 başlıyor! İlk maç Manchester City - Borussia Dortmund... İşte maçların fikstürü

Uluslararası Şampiyonlar Kupası bu gece başlıyor. Bu sene 6.sı düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Maçların oynanacağı yerlere göre Türkiye'de yayın saatleri değişiyor. Bu sene Uluslararası Şampiyonlar Kupası Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Maçların bazılarının şifresiz olacağı söyleniyor fakat Tivibu Spor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye saatine göre yarın iki karşılaşma var. Biri Manchester City - Borussia - Dortmund maçı, diğeri Bayern Münih - Paris Saint Germain maçı. Maçların yayın saati ise şöyle...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası için geri sayım başladı. Devlerin mücadele edeceği turnuva Cumartesi günü başlıyor. İşte ilk maçlar:



????️Cumartesi



⏰04.05 Manchester City ???? Borussia Dortmund

⏰17.05 Bayern Münih ???? PSG



????️Pazar



⏰23.05 Liverpool ???? Borussia Dortmund pic.twitter.com/vPpp3JxLfN — Tivibu Spor (@tivibuspor) 17 Temmuz 2018

TİVİBUSPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINI

SD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11794 Mhz | SEMBOL: 27.500 | FEC: 2/3 | H-Yatay

HD > TURKSAT 4A | FREKANS: 11853 Mhz | SEMBOL: 25.000 | FEC: 3/4 | H-Yatay

TURNUVADA YER ALACAK TAKIMLAR

???? Arsenal

???? Atletico

???? Barcelona

???? B. Münih

???? Benfica

???? BVB

???? Inter

???? Juventus

???? Liverpool

???? Lyon

???? M. City

???? M. United

???? Milan

???? Real Madrid

???? Roma

???? Tottenham